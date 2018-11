Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Montag von seiner freundlichen Seite präsentiert. Aufgeweichte Kapitalregeln für Banken sowie gute Unternehmenszahlen sorgten für Auftrieb.

Der Dax legte angeführt von den Aktien der Commerzbank und der Deutschen Bank bis zum Mittag um 0,20 Prozent zu auf 9492 Punkte. Für den MDax ging es gar auf ein neues Rekordhoch bei 16 770 Punkten. Zuletzt stand im Index mittelgroßer Werte dann noch ein Plus von 0,57 Prozent auf 16 740 Zähler zu Buche. Der TecDax zog um 0,61 Prozent auf 1222 Punkte an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,19 Prozent zu.

Nachdem in den USA in der vergangenen Woche der Aluminiumkonzern Alcoa die Berichtssaison eingeläutet hat, folgen auch hierzulande die ersten Unternehmen. Im Dax verteuerten sich Continental-Papiere um zuletzt 1,71 Prozent auf 160,80 Euro. Die Spitzenplätze im Leitindex sicherten sich Commerzbank und Deutsche Bank mit Gewinnen von jeweils über dreieinhalb Prozent.

Beim Ringen um die Kapitalregeln für Banken ("Basel III") haben vor allem Investmentbanken einen wichtigen Erfolg erzielt. Die Aufseher ruderten am Sonntagabend zurück: Europas Banken müssen künstliche Finanzprodukte (Derivate) wie zum Beispiel Aktienoptionen oder Warentermingeschäfte mit deutlich weniger Eigenkapital absichern als bislang geplant.

Im MDax behaupteten sich Südzucker-Aktien mit einem Kursplus von zuletzt 6,26 Prozent auf 20,610 Euro auf dem ersten Platz. Bei Europas größtem Zuckerkonzern war das operative Ergebnis im dritten Quartal zwar wegen niedriger Zuckerpreise eingebrochen. Die Ergebnisse seien aber besser ausgefallen als erwartet, sagte ein Börsianer am Morgen. Das Unternehmen hatte zudem die Märkte bereits im November auf ein schwaches Quartal eingestimmt.

Ein Kursfeuerwerk zündete unterdessen im SDax. Papiere von Air Berlin zogen zeitweise um über 16 Prozent an. Die Fluggesellschaft will ihr Streckennetz gemeinsam mit ihrem arabischen Partner Etihad Airways ausbauen. Etihad-Vorstandschef James Hogan bekräftigte, als langfristiger Partner an der Seite von Air Berlin zu stehen. Eine Anteilserhöhung sei aber nicht geplant. Daraufhin gaben die Aktien zuletzt einen Großteil ihrer Gewinne ab.