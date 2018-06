Sydney (dpa) - Ein Buschbrand hat nahe der Küstenstadt Perth im Westen Australiens mindestens 46 Häuser zerstört. Vier Einwohner würden vermisst, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr mit. Der Brand in Parkerville, rund 35 Kilometer östlich von Perth, sei mittlerweile eingedämmt worden. Mehr als 100 Feuerwehrleute kämpften gegen die bis zu 20 Meter hohen Flammen. Die genaue Ursache ist noch nicht klar. In den vergangenen Tagen war es in der Gegend über 40 Grad heiß. Starker Wind hatte das Feuer immer wieder angefacht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.