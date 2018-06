Berlin (AFP) CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer glaubt an die rasche Überwindung der Startschwierigkeiten der großen Koalition. Die ersten Wochen seien "von Ungeduld geprägt gewesen", sagte Scheuer am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". Manche Kabinettsmitglieder seien "übermotiviert" ins neue Jahr gestartet, der eine oder andere habe "seinen privaten persönlichen Vorschlag geliefert". Scheuer zeigte sich zuversichtlich, "dass wir unsere Performance verbessern".

