Straßburg (AFP) Bundesbank-Vizepräsidentin Sabine Lautenschläger hat auf dem Weg ins Direktorium der Europäischen Zentralbank (EZB) eine erste parlamentarische Hürde genommen. Der Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europaparlaments billigte am Montagabend in Straßburg mit deutlicher Mehrheit die geplante Berufung der 49-Jährigen in die EZB-Spitze. 33 Abgeordnete stimmten für die Ernennung der Deutschen, einer sprach sich dagegen aus und einer enthielt sich.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.