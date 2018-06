Bonn (AFP) Fünf deutsche Brauereien müssen wegen verbotener Preisabsprachen Bußgelder in Millionenhöhe zahlen. Das Bundeskartellamt verhängte Strafzahlungen in Höhe von insgesamt 106,5 Millionen Euro gegen Bitburger, Krombacher, Veltins, Warsteiner, die Privatbrauerei Barre aus Lübbeke in Westfalen sowie gegen sieben verantwortliche Manager, wie die Behörde in Bonn am Montag mitteilte. Gegen zwei weitere Brauereikonzerne sowie gegen vier regionale Brauereien in Nordrhein-Westfalen seien die Ermittlungen noch nicht abgeschlossen.

