Berlin (AFP) Unbekannte haben am Montag in Saudi-Arabien auf einen Wagen deutscher Diplomaten geschossen. Es habe einen "Zwischenfall bei einer Überlandfahrt" gegeben, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin. Dabei wurde demnach "das Auto beschossen und geriet in Brand". Es sei aber "niemand zu Schaden gekommen". Die deutsche Botschaft in der Hauptstadt Riad bemühe sich "zusammen mit den zuständigen Behörden Saudi-Arabiens dringend um Aufklärung", sagte die Sprecherin.

