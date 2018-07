Berlin (AFP) Der Deutsche Journalisten-Verband hat den Ausschluss der Medien beim hessischen Landesparteitag der eurokritischen Alternative für Deutschland (AfD) in Gießen am Samstag kritisiert. Als die Aussprache beginnen sollte, seien Journalisten zum Verlassen des Saales aufgefordert worden, hieß es in einer am Montag veröffentlichten Erklärung des Verbandes.

