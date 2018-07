Frankfurt/Main (AFP) Die Zahl der gefälschten Euro-Noten hat in den vergangenen Monaten zugenommen: Im zweiten Halbjahr 2013 wurden 353.000 "Blüten" entdeckt und damit elf Prozent mehr als im ersten Halbjahr, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Montag in Frankfurt am Main mitteilte. Die Zahl sei allerdings im Vergleich zu den über 15 Milliarden im Umlauf befindlichen Euro-Banknoten sehr klein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.