Leipzig (AFP) Sie wickeln, stehen nachts am Kinderbettchen und helfen im Haushalt: Männer wollen heutzutage der "perfekte" Vater sein und möglichst viel Zeit mit dem Nachwuchs verbringen. Doch dies stürzt viele offenbar in ein Dilemma, wie eine am Montag veröffentliche Forsa-Studie für die Zeitschrift "Eltern" zeigt. Denn ebenso wenig wie Väter in der Familie zurückstecken möchten, wollen sie Abstriche bei Job und Karriere machen. "Sie schwanken zwischen dem traditionellen Rollenbild als Ernährer der Familie und dem Idealbild des perfekten Vaters", so das Fazit der Studie.

