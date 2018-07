Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission stellt am Mittag Leitlinien zur Verhinderung von Sozialtourismus in der Europäischen Union vor. Damit reagiert EU-Sozialkommissar Laszlo Andor auch auf die Debatte darüber, welche Sozialleistungen arbeitslosen Migranten in Deutschland und anderen EU-Staaten zustehen. Die Leitlinien enthalten keine neuen Kriterien, sondern sollen vor allem bestehende Regelungen erläutern. Kriterien für die Genehmigung von Sozialleistungen können sein: Familienstatus, Aufenthaltsdauer und Art der Einkommens.

