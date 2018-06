Berlin (dpa) - "Gier ist gut", sagte Michael Douglas einst in der Rolle des skrupellosen Börsenhais Gordon Gekko im Kinoklassiker "Wall Street".

"Gier ist der essenzielle Spirit der Evolution." Ein Vierteljahrhundert später erscheint nun Leonardo DiCaprio als raubtierhafter Turbokapitalist auf der Leinwand. Andere Story, gleicher Tenor: Geld verdirbt den Menschen.

DiCaprio spielt den windigen Finanzhai, der dem Rausch des Erfolgs erliegt. Er ist der "Wolf of Wall Street", wie das Regiewerk von Martin Scorsese heißt.

Der Film basiert auf einer wahren Begebenheit aus den 80er Jahren. Für das Duo Scorsese/DiCaprio ist es bereits die fünfte Zusammenarbeit, zuvor brillierte der Schauspiel-Star unter Anweisung des Regie-Altmeisters bereits in Werken wie in "Departed - Unter Feinden" und "Gangs of New York".

(Wolf of Wall Street, USA 2013, 180 Min., von Martin Scorsese, mit Leonardo DiCaprio, Jonah Hill, Matthew McConaghey)

Filmseite The Wolf of Wall Street