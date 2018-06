Los Angeles (dpa) - Bei strahlendem Sonnenschein fiebert

Hollywood den Golden Globes entgegen. Robert Redford, Sandra Bullock und Daniel Brühl waren unter den vielen Stars, die am

Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu der 71. Verleihung der begehrten

Filmtrophäen über den roten Teppich vor dem Beverly Hilton Hotel

spazierten.

Die Goldenen Weltkugeln, nach den Oscars Hollywoods

höchste Auszeichnung, werden vom Verband der Auslandspresse (HFPA)

verliehen.

Globe-Anwärterin Amy Adams strahlte in einem tief ausgeschnitten roten Kleid, Sandra Bullock erschien in einer pink-schwarzen Robe, Jennifer Lawrence in einem ausladenen weißen Dress.

Ein Preisträger stand vorab schon fest. US-Schauspieler und

Regisseur Woody Allen (78) wird den Cecil B. DeMille Ehrenpreis

für sein Lebenswerk und seine Verdienste um die Filmkunst erhalten.

Golden Globes

Hollywood Foreign Press Association