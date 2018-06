Paris (AFP) Ein Berufungsgericht in Paris hat ein Ermittlungsverfahren gegen mehrere Einrichtungen der Scientology-Bewegung in Frankreich angeordnet. Gegen drei Mitglieder sowie drei Einrichtungen von Scientology werde insbesondere wegen Betrugs und Beihilfe zur Irreführung sowie Unterschlagung und betrügerischer Geschäftspraktiken ermittelt, teilte Klägeranwalt Olivier Morice am Montag mit.

