Paris (AFP) In Paris ist ein verdächtiger Mann mit zwei jeweils 500 Gramm schweren Sprengstoffpaketen festgenommen worden. Das gefährliche Material sei am Montag in seinem Wagen gefunden, hieß es aus Ermittlerkreisen. Aufgefallen sei der Mann im Zuge von Ermittlungen wegen Waffenschmuggels.

