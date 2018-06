Zürich (dpa) - Nadine Angerer und Silvia Neid haben bei der FIFA-Gala die Auszeichnungen als beste Spielerin und beste Trainerin der Fußball-Welt erhalten.

Die deutsche Nationaltorhüterin Angerer setzte sich in Zürich gegen Vorjahressiegerin Abby Wambach aus den USA und die fünffache Siegerin Marta aus Brasilien durch. Bundestrainerin Neid wurde wie schon 2010 zur besten Trainerin gekürt. Die 49-Jährige setzte sich gegen Wolfsburgs Triple-Trainer Ralf Kellermann und Schwedens Nationaltrainerin Pia Sundhage durch, die im Vorjahr noch als Trainerin der USA den Titel gewonnen hatte.

"Ich bin überrascht und stolz und dankbar - eigentlich alles im Moment. So einen Erfolg schafft man niemals allein. Ich bin sehr dankbar, 2013, in dieser fantastischen Mannschaft gespielt zu haben, die es mir sehr leicht gemacht hat, meine Leistung abzurufen", sagte Angerer, die als zweite deutsche Fußballerin nach Dreifachsiegerin Birgit Prinz (2003-2005) den FIFA-Titel als beste Spielerin gewinnen konnte. Die 35-Jährige wurde mit der Auszeichnung besonders für ihre herausragenden Leistungen beim Gewinn der Europameisterschaft der deutschen Fußball-Frauen im Sommer 2013 in Schweden belohnt.

Im Finale gegen Norwegen (1:0) hatte Angerer unter anderem zwei Elfmeter pariert. "Es ist etwas ganz besonderes, diese Auszeichnung zu bekommen. Ich freue mich über jede Ehrung, aber hier zu sein, ist sehr speziell", sagte Angerer in Zürich.

Auch Silvia Neid war sichtlich gerührt. "Jetzt stehe ich hier allein, obwohl so viele Menschen daran beteiligt waren. Ich freue mich über diese Auszeichnung, sehe sie aber auch als Anerkennung für den gesamten deutschen Frauenfußball", betonte die Bundestrainerin.