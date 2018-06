Zürich (SID) - Der Schwede Zlatan Ibrahimovic von Paris Saint-Germain ist vom Fußball-Weltverband FIFA für das Tor des Jahres ausgezeichnet worden. Der exzentrische Superstar wurde am Montag in Zürich für seinen spektakulären Fallrückzieher aus gut 30 Metern im Länderspiel gegen England am 14. November 2012 (4:2) mit dem Puskás-Preis geehrt.

Weil der Treffer nicht mehr in der Wahlperiode für die FIFA-Wahl 2012 gefallen war, stellte der Weltverband das Tor für 2013 zur Abstimmung.