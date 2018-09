Rota (SID) - Das von zahlreichen Spitzenklubs umworbene Supertalent Matthias Ginter vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg will möglichst rasch eine Entscheidung über seine Zukunft herbeiführen. "Es ist nicht einfach für den Kopf, wenn so viel spekuliert wird. Deshalb hoffe ich, dass es so schnell wie möglich eine Entscheidung gibt", sagte der 19 Jahre Defensivspieler, an dem unter anderem Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen interessiert sein sollen, dem kicker.

Der Vertrag Ginters, der in den vergangenen Monaten überragende Leistungen im defensiven Mittelfeld und in der Innenverteidigung gezeigt hat, läuft bis 2017. Ein Verkauf des zweimaligen Gewinners der Fritz-Walter-Medaille in Gold (bester "U18"- und "U19"-Spieler seines Jahrgangs) nach der laufenden Saison würde den Freiburgern wohl knapp zehn Millionen Euro in die Kasse spülen.