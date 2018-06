Livorno (SID) - In der italienischen Fußball-Serie-A ist es am Montag zum zweiten Trainerwechsel innerhalb weniger Stunden gekommen. Nach dem AC Mailand, der seinen Trainer Massimiliano Allegri entlassen hat, feuerte auch der Erstligist US Livorno seinen Coach Davide Nicola.

Dies teilte der Verein auf seiner Webseite mit. Die Entscheidung wurde nach der 0:3-Pleite Livornos gegen FC Parma am Sonntag getroffen. Der toskanische Klub belegt nach 19 Spieltagen den vorletzten Platz der Serie A.