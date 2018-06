Zürich (SID) - Nadine Angerer ist Weltfußballerin des Jahres 2013. Die Europameisterin wurde am Montagabend in Zürich bei der Gala des Weltverbandes FIFA als zweite Deutsche nach Birgit Prinz (2003 bis 2005) und erste Torhüterin überhaupt ausgezeichnet. Abby Wambach (USA) und die bereits fünfmal geehrte Marta (Brasilien) hatten ebenfalls in der Endauswahl gestanden.

"Ich bin überrascht und stolz und dankbar", erklärte Angerer, die wie gewohnt mit Hut auf die Bühne gekommen war, und dankte "als allererstes meiner Mannschaft, die es mir leicht gemacht hat." Auch Torhütertrainer Michael Fuchs erhielt lobende Worte, "weil er mich immer wieder auf ein Niveau bringt, an das ich selbst nicht mehr geglaubt habe." Auch ihrer Familie und ihren Freunden dankte Angerer ausdrücklich.