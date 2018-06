Kapstadt (SID) - Mittelfeldspieler Christian Gentner bleibt Kapitän beim Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart. Der 28-Jährige wurde im Rahmen des Trainingslagers in Kapstadt vom Trainerteam um Chefcoach Thomas Schneider als Spielführer bestätigt, zum "Vize" wurde Stürmer Vedad Ibisevic ernannt.

Nach dem Abgang von Serdar Tasci im Sommer zu Spartak Moskau war Gentner zum Kapitän der Schwaben aufgerückt, sein Stellvertreterposten jedoch unbesetzt geblieben.

"Das Amt als Vizekapitän ist eine Ehre für mich, es bedeutet aber auch Verantwortung", wird Ibisevic in den Stuttgarter Nachrichten am Montag zitiert. Darüber hinaus wählte das Team Georg Niedermeier, Antonio Rüdiger und Karim Haggui in den Mannschaftsrat. Innenverteidiger Haggui war erst zu Saisonbeginn von Hannover 96 zum VfB gekommen. "Ich freue mich, dass die Jungs mir vertrauen", sagte der Afrika-Cup-Gewinner von 2004 mit Tunesien.