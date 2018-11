München (SID) - Lukas Podolski hat sich für 2014 hohe Ziele gesetzt. Der 28-Jährige möchte in diesem Jahr zunächst mit dem FC Arsenal englischer Fußball-Meister und anschließend mit der deutschen Nationalmannschaft Weltmeister werden.

"Wenn man einmal Weltmeister ist, trägt man den Titel immer. Es gibt viele Fußballer, bei denen man immer sagt: die sind Weltmeister. Den Stempel will man selbst natürlich auch haben. Das ist das Ziel von uns allen. Wenn wir am Ende den Titel haben, ist es das Größte, was man erreichen kann", sagte der 111-malige Nationalspieler im Interview mit dem Onlineportal Sport1.de.

Die Voraussetzungen, bei der WM-Endrunde in Brasilien (12. Juni bis 13. Juli) den Titel zu holen, seien bei der DFB-Auswahl ausgesprochen gut. "Wir haben eine sehr gute Mannschaft, und wir haben einen überragenden Trainer. Ich denke, die letzten Turniere liefen schon gut für uns. Dieses Mal wollen wir wieder eine gute Rolle spielen", sagte Podolski, der allerdings auch betonte: "Aber andere Mannschaften wollen das gleiche wie wir, deshalb wird es schwer. Wir werden uns trotzdem gut vorbereiten, gut ins Turnier gehen und mit dem ersten Spiel sind wir dann alle schlauer, wo wir stehen. Das Ziel ist, am Ende ganz oben zu stehen!"

Für den ehemaligen Profi des 1. FC Köln und von Bayern München, im Achtelfinale der Champions League Gegner der Gunners, ist die WM am Zuckerhut zwar der Höhepunkt des Jahres, aber es gibt durchaus auch noch andere lohnende Ziele für ihn: "Jedes Jahr gibt es Highlights: Länderspiele, die WM und die Premiere League. Im FA-Cup sind wir eine Runde weiter. Das sind alles Ziele, die man persönlich verfolgt und mit dem Team zusammen. Wenn man bei einem großen Klub wie Arsenal spielt, will man am Ende auch oben stehen."