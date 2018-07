London (AFP) Eine von Papst Franziskus signierte Harley Davidson wird für einen guten Zweck versteigert. Das Motorrad werde am 6. Februar in Paris angeboten, teilte das britische Auktionshaus Bonhams am Montag in London mit. Erwartet würden für die Maschine aus US-Produktion bis zu 15.000 Euro, die an eine Notunterkunft und Suppenküche der Caritas in Rom gehen sollten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.