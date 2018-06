Mumbai (AFP) In Indien ist offenbar erneut eine minderjährige Hausangestellte missbraucht worden. Die Elfjährige soll von einem Ehepaar geschlagen und mit Chili gequält worden sein, verlautete am Montag aus Ermittlerkreisen im Bezirk Thane nahe der Metropole Mumbai. Der 38-jähriger Hausherr sei am Wochenende festgenommen worden. Auch seine Frau sei vernommen worden.

