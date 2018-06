Rom (AFP) Am zweiten Jahrestag des "Costa Concordia"-Unglücks haben Überlebende mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Mehrere dutzend Menschen versammelten sich am Montag im italienischen Grosseto zu einer kurzen Kundgebung vor dem Gericht, in dem Kapitän Francesco Schettino der Prozess gemacht wird. Anschließend legten sie zusammen mit den Richtern eine Schweigeminute ein. Der Angeklagte veröffentlichte zum Jahrestag eine Erklärung, in der er von einem "unheilbaren Schmerz für uns alle" sprach.

