Addis Abeba (AFP) Japans Regierungschef Shinzo Abe hat einen Besuch in Äthiopien genutzt, um über die Laufsport-Begeisterung in beiden Ländern zu scherzen. Nach einem Treffen mit äthiopischen Leichtathletik-Talenten und dem Sohn der verstorbenen Marathon-Ikone Abebe Bikila am Montag sagte der drahtige Politiker: "Mein Name ist Abe, aber in der Schule hat mich jeder Abebe gerufen." Viele japanische Marathon-Läufer brächen "nach dem Rennen zusammen" und so sei es für ihn als Kind sehr überraschend gewesen, "Herrn Abebe anschließend noch bei Dehnübungen zu sehen".

