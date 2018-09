Jerusalem (AFP) Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) hat sich vor seinen Gesprächen in Jerusalem und Ramallah vorsichtig optimistisch zu den aktuellen Aussichten von Friedensverhandlungen in der Region geäußert. "Die Chancen scheinen diesmal besser, als es in früheren Zeiten war", sagte er am Montagmorgen vor Journalisten in Jerusalem. Deutschland stehe voll hinter den Bemühungen der US-Regierung "und wird sind guter Hoffnung, dass es diesmal gelingt, die Grundlagen für eine Zweistaatenlösung zu legen", sagte Steinmeier.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.