Seoul (AFP) Seit der Machtübernahme Kim Jong Uns in Nordkorea vor gut zwei Jahren gelingt immer weniger Staatsbürgern die Flucht nach Südkorea. 2013 seien es genau wie im Vorjahr gut 1500 Menschen gewesen, teilte Südkoreas Wiedervereinigungsministerium am Montag mit. In den Jahren, bevor Kim die Macht von seinem verstorbenen Vater Kim Jong Il übernommen hatte, lag die Zahl bei fast 3000.

