Vatikanstadt (AFP) Papst Franziskus erhofft sich von der Syrien-Konferenz am Genfer See kommende Woche den Beginn eines Friedensprozesses für das zerrüttete Bürgerkriegsland. "Was jetzt benötigt wird, ist ein neuer politischer Wille, den Konflikt zu beenden", sagte der Pontifex in seiner ersten Ansprache an das Diplomatenkorps des Vatikans am Montag. Besonders wichtig sei es, den Respekt vor Menschenrechten und humanitäre Hilfe in dem Krisengebiet zu gewährleisten.

