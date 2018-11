Los Angeles (AFP) Daniel Brühl ist bei den Golden Globes leer ausgegangen: Bei der Verleihung der Filmpreise am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles ging die Trophäe in der Kategorie "bester Nebendarsteller" an den US-Schauspieler Jared Leto. Der deutsche Schauspieler Brühl war für seine Rolle als Niki Lauda im Film "Rush" nominiert gewesen.

