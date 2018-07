Los Angeles (AFP) Das Sklaven-Drama "12 Years a Slave" ist mit dem Golden Globe für den besten Film geehrt worden. Der in insgesamt fünf Kategorien nominierte Film unter der Regie des Briten Steve McQueen erhielt damit bei der Verleihung am Sonntag (Ortszeit) in Los Angeles seinen einzigen Preis. Er setzte sich gegen die Filme "Captain Philips", "Gravity", "Philomena" und "Rush" durch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.