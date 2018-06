Detroit (AFP) Der Italiener Sergio Marchionne soll bis mindestens zum Jahr 2017 Chef des Autobauers Fiat und der hundertprozentigen US-Tochter Chrysler bleiben. "Es gibt eine Vereinbarung für mindestens drei Jahre", sagte der Aufsichtsratsvorsitzende des italienischen Unternehmens, John Elkann, am Montag am Rande der Automesse in Detroit im US-Bundesstaat Michigan. Mit Marchionne werde es gelingen, "eine sehr viel stärkere Gruppe aufzubauen", zeigte Elkann sich hinsichtlich der Übernahme von Chrysler durch Fiat überzeugt.

