In Syrien könnten örtlich begrenzte Waffenstillstände ein Ansatz sein, die Gewalt zu reduzieren. Den Vorschlag haben jetzt die USA und Russland diskutiert. Es könnte in der Stadt Aleppo begonnen werden, sagte US-Außenminister John Kerry im Anschluss an ein Treffen mit seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow.



Die beiden Außenminister haben auch über einen Gefangenenaustausch durch die Bürgerkriegsparteien gesprochen. Auch das Regierungsangebot aus der syrischen Hauptstadt Damaskus in gewissen Regionen humanitäre Hilfe zuzulassen, wurde besprochen.

Lawrow und der internationale Sondergesandte für Syrien, Lakhdar Brahimib, sagte, dass der Iran an den kommenden Friedensgesprächen teilnehmen solle. UN-Genealsekretär Ban Ki Moon hatte den Iran nicht auf jene Liste von 30 Staaten gesetzt, die eine Einladung erhalten haben. Internationale Friedensgespräche sind für den 22. Januar in der Schweiz angesetzt. Neben den USA und Russland, wird auch Deutschland daran teilnehmen.

Der Bürgerkrieg in Syrien dauert seit fast drei Jahren an. Vermutlich sind mehr als 100.000 Menschen umgekommen, Millionen sind auf der Flucht. Die UN haben inzwischen die Zählung der Opfer des Bürgerkriegs ausgesetzt, da ihnen der örtliche Zugang fehlt.