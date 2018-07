Berlin (dpa) - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat ihren Vorstoß für familienfreundlichere Bedingungen in der Bundeswehr bekräftigt und gegen Kritik verteidigt. Natürlich sei der Soldatenberuf kein Beruf wie jeder andere", sagte die CDU-Politikerin in der ARD. Bei Kampfeinsätzen wie in Afghanistan gebe es keine Teilzeit. "Aber im Grundbetrieb, da müssten die Rahmenbedingungen optimal sein." Die CDU-Politikerin hatte für ihren Vorstoß auch Kritik erfahren. Die Grünen bezweifelten die Finanzierbarkeit beispielsweise einer besseren Kinderbetreuung in den Kasernen.

