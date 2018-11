Kairo (dpa) - Vor dem Verfassungsreferendum steigt in Ägypten die Nervosität. In der nordöstlichen Stadt Al-Arisch nahm die Polizei in der Nacht 13 Angehörige der Muslimbruderschaft fest. Zur Begründung hieß es, man wolle Demonstrationen während der Volksabstimmung verhindern. Die Ägypter sollen morgen und übermorgen über eine geänderte Verfassung abstimmen. Militärchef Abdel Fattah al-Sisi hatte seine Landsleute am vergangenen Wochenende aufgerufen, sich an dem Referendum zu beteiligen.

