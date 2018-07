Detroit (dpa) - Im Rennen der Autokonzerne um die Weltspitze haben sich General Motors (GM) und Volkswagen angenähert. GM setzte im vergangenen Jahr annähernd 9,72 Millionen Fahrzeuge ab, wie der Konzern am Dienstag auf der US-Automesse in Detroit mitteilte.

Volkswagen hatte von "insgesamt über 9,7 Millionen Fahrzeugen" berichtet. Dabei zählt VW allerdings seine schweren Nutzfahrzeuge der Töchter MAN und Scania mit. Ohne das Lkw-Geschäft kamen die Wolfsburger 2013 auf rund 9,5 Millionen Autos. Toyota dürfte wieder Spitzenreiter sein, hat aber noch keine Zahlen vorgelegt.

Volkswagen will bis 2018 an den beiden Wettbewerbern vorbeigezogen und Weltmarktführer sein. In der VW-Rechnung sind auch die Lkw-Marken MAN und Scania enthalten. Während GM schon eine exakte Zahl nennt (9,715 Millionen), steht dieses Detail beim VW-Konzern noch aus. Hier beinhaltet die Zählung derzeit geschätzte Zahlen für MAN und Scania.

Für die Wolfsburger ist China der weltgrößte Einzelmarkt mit 3,27 Millionen Verkäufen. In Gesamteuropa setzte Volkswagen 3,65 Millionen Wagen ab. In den USA waren es konzernweit 611 700 Verkäufe.

Die GM-Tochter Opel lieferte 2013 so viele Autos aus wie vor einem Jahr - gewann damit auf dem schrumpfenden Europa-Markt aber erstmals seit 14 Jahren leicht Anteile hinzu. Zugewinne gab es in elf Ländern - unter anderem in den Kernmärkten Deutschland, Großbritannien und Spanien sowie in den Wachstumsländern Türkei und Russland.

