Dallas (SID) - Deutschlands Basketball-Star Dirk Nowizki hat mit den Dallas Mavericks in der nordamerikanischen Profiliga NBA den dritten Sieg in Folge gefeiert und damit Platz sieben in der Western Conference gefestigt. Der Würzburger steuerte zum 107:88 gegen die Orlando Magic 15 Punkte und 5 Rebounds bei. Bester Schütze der Mavs war Monta Ellis mit 21 Punkten vor Vince Carter (17). Bei Orlando, das seine achte Niederlage nacheinander kassierte, traf Jameer Nelson (21) am besten.

Dallas weist nach dem 39. Saisonspiel eine Bilanz von 23:16 Siegen auf, liegt damit sieben Siege über einer ausgeglichenen Bilanz. Für Dirk Nowitzki ein erfreulicher Fakt: "Es ist besser, als sieben Siege dahinter zu liegen, das ist uns in der vergangenen Saison passiert. Jetzt haben unsere bislang beste Saisonbilanz und hier wollen wir weitermachen. Dann geht es auch vielleicht in der Tabelle noch was nach oben. Warum nicht?"

Nowitzki, der zuletzt gegen die New Orleans Pelicans eine 40-Punkte-Gala ablieferte, hatten noch einen weiteren Grund zur Freude. Als 24. Spieler der NBA-Geschichte glückte ihm der 1400. Dreier, es war zugleich sein einziger der Partie.

Dallas-Coach Rick Carlisle ist angesichts der aktuellen Erfolgsserie gierig geworden. "Wir brauchen Siege", sagte der 54-Jährige, der den Charakter seiner Schützlinge hervorhob: "Diese Mannschaft hat ständig mit Verletzungen zu kämpfen. Aber sie stemmen sich dem entgegen, spielen ihr Spiel."

Platz eins im Westen verteidigten die San Antonio Spurs (30:8 Siege) erfolgreich. Tony Parker war beim 101:95-Sieg bei den New Orleans Pelicans mit 27 Punkten herausragender Spieler der Texaner. "Ich war im Angriffs-Modus, wollte aggressiv spielen", sagte der Franzose nach dem fünften Erfolg in Serie.

SID ma