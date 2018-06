Peking (AFP) In China ist eine Hebamme wegen Kinderhandels zum Tode verurteilt worden. Die 55-Jährige sei schuldig befunden worden, in der nördlichen Provinz Shaanxi sieben Neugeborene an Menschenhändler verkauft zu haben, teilte ein Gericht in der Stadt Weinan am Dienstag mit. Es wird erwartet, dass die Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt wird. Der Fall wirft ein Schlaglicht auf den weit verbreiteten Kinderhandel in China, wo Schätzungen zufolge jährlich mehrere zehntausend Kinder gestohlen werden.

