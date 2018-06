Peking (AFP) Ein Feuer hat in einer chinesischen Schuhfabrik mindestens 16 Menschen getötet. Der Brand sei am Dienstagnachmittag in dem Werk im Osten des Landes ausgebrochen, berichteten staatliche Medien. 20 Menschen hätten gerettet werden können und würden medizinisch versorgt. Das Unglück ereignete sich den Berichten zufolge in der Stadt Taizhou in der Provinz Zhejiang. Zur Brandursache gab es zunächst keine Angaben. Die Flammen wüteten auf einer Fläche von 800 Quadratmetern.

