Berlin (AFP) Die große Koalition will nach den Worten von SPD-Parlamentsgeschäftsführerin Christine Lambrecht noch im Januar die Ausweitung der Minderheitenrechte für Linke und Grüne im Bundestag regeln. "In erster Linie werden die Rechte zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses und zur Beantragung von Anhörungen und Sondersitzungen ermöglicht werden, auch wenn die Zahl der Abgeordneten der Opposition in dem jeweiligen Gremium unter dem jetzigen Quorum liegt", erklärte Lambrecht am Dienstag in Berlin. Bereits in der nächsten Sitzungswoche, die am 27. Januar beginnt, werde eine entsprechende Regelung getroffen werden.

