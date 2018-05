Mainz (AFP) Zur Devisenbeschaffung hat die DDR laut dem ARD-Politmagazin "Report Mainz" Blut von Häftlingen in den Westen verkauft. Das Bayerische Rote Kreuz habe das Blut in den 1980er Jahren über einen Schweizer Zwischenhändler eingekauft, berichtete das Magazin am Dienstag vorab unter Berufung auf eine bislang unveröffentlichte Studie der Stasi-Unterlagenbehörde.

