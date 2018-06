Berlin (AFP) Linken-Geschäftsführer Matthias Höhn will seine Partei auf eine moderate Strategie im Europa-Wahlkampf einschwören. In einem der Nachrichtenagentur AFP am Dienstag übermittelten Entwurf für ein Strategiepapier plädiert Höhn für eine pro-europäische Grundhaltung. Ein soziales Europa sei bislang noch nicht erreicht, heißt es in dem Papier. "Deshalb ist unsere Haltung für Europa die überzeugter Europäerinnen und Europäer mit einer scharfen Kritik der gegenwärtigen Zustände, der politischen Institutionen und des politischen Establishments, die den Profiteuren der Krise, dienstbar sind - hier wie dort."

