Bonn (AFP) Der Sachverständigenausschuss für Verschreibungspflicht hat sich für die rezeptfreie Abgabe der "Pille danach" ausgesprochen. Die Bewertung habe "keine medizinischen Argumente" ergeben, die zwingend gegen eine Entlassung aus der Rezeptpflicht sprechen, teilte das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) am Dienstag in Bonn mit. Zugleich verwies das Expertengremium auf die Bedeutung der Beratung in den Apotheken bei der Abgabe der Pille. Das Votum wird nun an das Bundesgesundheitsministerium weitergeleitet, das der Empfehlung aber nicht zwingend folgen muss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.