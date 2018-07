München (AFP) Star-Modemacher Elie Saab ist nicht zufrieden mit dem Kleidungsstil von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU): "Ihre Politik gefällt mir, ihr Kleidungsstil, zugegeben, nicht so sehr", sagte der 49-Jährige dem Frauenmagazin "Myself" laut Vorabmeldung vom Dienstag. Es sei "okay", wenn Merkel sich nicht für Mode interessiere, "sie hat Wichtigeres zu tun". "Aber sie sollte eine Stylistin engagieren, die sie nicht nur tagsüber, sondern auch abends wie eine mächtige Frau aussehen lässt." Saabs Tipp für die Kanzlerin: "Lange Ärmel, das Dekolleté nicht zu tief ausgeschnitten und keine zu glänzenden Materialien."

