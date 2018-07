Kiel (AFP) Ein bernsteinähnlicher Brocken weißen Phospors hat einen 67-jährigen Steinesammler an der schleswig-holsteinischen Ostseeküste schwer verletzt. Das Phosphorstück habe sich in der Hosentasche des Mannes entzündet und dessen Kleidung in Brand gesetzt, teilte das Landeskriminalamt in Kiel am Dienstag mit. Der 67-Jährige erlitt schwere Verbrennungen, ist inzwischen allerdings außer Lebensgefahr.

