Berlin (AFP) Das Deutsche Kinderhilfswerk hat dem Staat fehlende Konzepte im Kampf gegen die Kinderarmut vorgeworfen. Derzeit seien rund 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche in Deutschland von Armut betroffen, erklärte der Präsident des Kinderhilfswerks, Thomas Krüger, am Dienstag in Berlin. Nötig sei ein nationales Programm zur Bekämpfung der Kinderarmut.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.