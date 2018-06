Washington (AFP) Der deutsche Autobauer Daimler kann wegen der mutmaßlichen Zusammenarbeit eines Tochterunternehmens mit der argentinischen Militärdiktatur in den 1970er Jahren nicht in den USA haftbar gemacht werden. Der Oberste Gerichtshof in Washington kippte am Dienstag die Entscheidung eines kalifornischen Berufungsgerichts. Dieses hatte die Klage von 21 Argentiniern und einem Chilenen gegen den Stuttgarter Konzern im Mai 2011 für zulässig erklärt.

