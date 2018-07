Bangkok (dpa) - Einen Tag nach den friedlichen Massenprotesten gegen die Regierung in Thailand haben die Demonstranten ihre Aktionen ausgeweitet. Von den besetzten Kreuzungen in der Innenstadt starteten am Morgen mehrere Tausend Menschen zu Protestmärschen in Richtung verschiedener Ministerien und zum Polizeihauptquartier. Im Zentrum halten die Demonstranten weiter mehrere große Kreuzungen besetzt. Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra hatte gestern Gespräche über eine Verschiebung der Wahl im Februar angeboten. Protestanführer Suthep Thaugsuban lehnt jedoch jegliche Verhandlung ab.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.