Brüssel (AFP) Dithmarscher Kohl muss künftig tatsächlich aus Dithmarschen kommen. Die EU-Kommission registriert Weiß- und Rotkohl aus der schleswig-holsteinischen Region EU-weit als "geschützte geographische Angabe", wie sie am Dienstag in Brüssel mitteilte. Mit dem blau-gelben Siegel sollen "regional bedeutsame Produkte vor Nachahmung" geschützt werden. Der Dithmarscher Kohl zeichne sich "durch eine feine Blattschichtung, eine knackige Konsistenz, einen geringen Strunkanteil und einen kräftig abgerundeten Geschmack aus", heißt es in dem Schreiben.

