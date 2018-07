Berlin (AFP) In Deutschland wird immer mehr Strom aus erneuerbaren Energieträgern gewonnen. Im vergangenen Jahr sei der Anteil der Erneuerbaren an der gesamten Stromproduktion mit 23,4 Prozent so hoch wie nie gewesen, teilte der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) am Dienstag in Berlin mit. Zugleich sei aber auch der Anteil des Kohlestroms gestiegen. Die Stromproduktion aus Erdgas ging den vorläufigen Schätzungen zufolge im Vergleich stark zurück.

