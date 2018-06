Hamburg (AFP) Trotz des milden Winters rät die Deutsche Wildtier Stiftung zur Vogelfütterung. Die Landschaft sei jetzt karg und die wenigen Samen- und Fruchtstände seien teilweise abgefressen, erklärte der Vogelexperte der Stiftung, Peer Cyriacks, am Dienstag. Setze die Kälte dann ein, verlören kleine Vögel wie das Rotkehlchen in einer einzigen Frostnacht bis zu zehn Prozent ihres Körpergewichtes. Der Verlust müsse am nächsten Tag ausgeglichen werden, "sonst endet die nächste kalte Nacht tödlich", erläuterte der Experte.

